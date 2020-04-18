18.04.2020 (15:17)

Более 5 тыс. пасхальных куличей выпекли российские военные в Киргизии и Таджикистане

На российских военных базах в Киргизии и Таджикистане завершаются последние приготовления к Светлому Христову Воскресению. Более 5 тысяч пасхальных куличей выпекли военные повара и освятили в войсковых храмах представители духовенства.

Вся пасхальная выпечка была приготовлена из продуктов, составляющих продуктовый паек российских военнослужащих.

После завершения выпечки и украшения пасхальных угощений вся продукция праздничного стола освящается помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. Пасхальное богослужение состоится в ночь с субботы на воскресение в войсковых храмах: имени Александра Невского в киргизском Канте и Иверской иконы Божьей матери в Душанбе.

Помимо куличей военные повара приготовят традиционные национальные блюда национальной кухни страны пребывания: плов, шорпо, дунганские щи и бешбармак, салат шокороб, а также горячие сдобы кулча и борсоки с традиционными кисломолочными соусами.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что приготовленные блюда будут выдаваться в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве, праздничные угощения доставят к местам несения службы.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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