18.04.2020 (15:05)

Более 300 военнослужащих изъявили желание поступить в Военную академию РВСН и ее филиал

Командование Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уделяет большое внимание работе по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору кандидатов на поступление в Военную академию РВСН не только среди выпускников общеобразовательных учреждений, но и военнослужащих, не имеющих офицерских званий.

На сегодняшний день более 300 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту в частях и соединениях РВСН, а также других родов и видов Вооруженных Сил РФ, изъявили желание связать своё будущее со службой в РВСН и стать офицером-ракетчиком. В 2020 г. в вузы РВСН планируется набрать около 1000 первокурсников.

В 2019 г. желание поступить в военные вузы РВСН изъявили более 100 военнослужащих. Это свидетельствует о повышении престижа и улучшении условий прохождения военной службы.

Чтобы увеличить конкурс среди абитуриентов, информация о вузах РВСН, порядке и правилах приёма размещена не только в военных комиссариатах, но и на официальном сайте Министерства обороны РФ. В местах дислокации воинских частей РВСН размещены рекламные проспекты, организовано проведение информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы по популяризации военной службы среди военнослужащих.

Сегодня вузы РВСН — это современные высшие военно-учебные заведения, оснащенные по последнему слову техники с мощной учебно-лабораторной базой. Они осуществляют подготовку офицерских кадров командного и инженерного состава в широком спектре наукоемких военно-технических специальностей не только для РВСН, но и для других видов и родов войск Вооруженных Сил РФ.

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