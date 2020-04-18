18.04.2020 (14:12)

В Подмосковье разведчики Кантемировской дивизии ЗВО преодолели психологическую полосу на полигоне «Головеньки»

В Московской области на полигоне «Головеньки» с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошло комплексное занятие по преодолению психологической полосы препятствий.

Главной задачей тренировки стало повышение стрессоустойчивости разведывательных подразделений в условиях, приближенных к боевым. Для имитации боевой обстановки были применены имитационные патроны ИМ-80 и ИМ-120, дымовые заграждения, стрельба холостыми боеприпасами, огонь и дым покрышек.

В рамках тренировки военнослужащие преодолели в одиночном порядке и в составе групп проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы.

Результатом проведения тренировки прохождения психологической полосы стало повышение стрессоустойчивости одиночных военнослужащих и повышение слаженности подразделений при управлении в боевых условиях.

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