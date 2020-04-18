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18.04.2020 (14:05)

Ульяновские десантники отразили нападение вооруженной группы условных террористов на воинскую часть

Сегодня составом Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведено занятие по охране военных объектов.

В ходе динамических розыгрышей, десантники отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на охраняемый объект гарнизона через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Подобные учебные мероприятия, с применением средств имитации, проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений ВДВ в различных условиях обстановки.

Плановое занятие проводилось с изменением сценария внештатной ситуации, что позволило повысить обученность личного состава соединения и тренировать его способности в принятии решения в нестандартных ситуациях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка , Антитеррор
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