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18.04.2020 (13:58)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился конкурс на лучший военно-патриотический видеоролик, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился конкурс на лучший видеоролик, посвященный этой знаменательной дате.

 Командованием соединения проведена большая работа по организации и проведению конкурса, подготовке видеоматериала, его корректировки, написания текстов и их редактирования в качестве наглядного видеоматериала военнослужащим соединения.

В конкурсе приняли участие военнослужащие всех воинских частей и подразделений соединения, дислоцированных в Туле, Рязани и Наро-Фоминске (Московская область).

Победители конкурса определятся в ходе оценки экспертного жюри во главе с командиром соединения гвардии полковником Евгением Тонких.

Итоги конкурса будут объявлены в конце апреля с.г., накануне празднования 76-й годовщины со дня образования соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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