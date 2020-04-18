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18.04.2020 (13:46)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) проведут дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области.

В течение недели профилактические мероприятия будут проведены на территории «Волгоградского тракторного завода», металлургического комбината «Красный октябрь», а также предприятий, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения.

В состав сводного отряда вошли 9 военнослужащих ЮВО, задействовано 4 авторазливочные станции АРС-14КМ и две машины обеспечения.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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