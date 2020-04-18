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18.04.2020 (13:40)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО проведет дезинфекцию промышленных заводов и предприятий в Ставрополе

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) проведёт специальную обработку зданий и дорог на территории промышленных заводов и предприятий в городе Ставрополе.

Личный состав отряда в настоящий момент совершает марш более 200 км на штатной автомобильной технике. Для дезинфекции будут применяться комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Для специальной обработки планируется израсходовать до 10 тонн дезинфицирующего раствора.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Дезинфицировано будут более 5 тыс. зданий и сооружений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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