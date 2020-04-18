18.04.2020 (13:15)

Разведчики ЮВО совершили восхождение на вершину горы Араухох в Северной Осетии

Разведчики соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) совершили восхождение на вершину горы Араухох высотой 2680 м.

Сбор разведчиков проходил на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии в течение трёх суток с выполнением специальных задач. Его особенностью стало выполнение так называемого «выходного контроля», условием которого является выполнение задач в горной местности на высоте около 2,5 тыс. м над уровнем моря в автономном режиме на удалении от пункта дислокации. Также разведчики сдали зачеты по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке.

«Выходной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель – оценить уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы разработать индивидуальный подход к их подготовке в дальнейшем.

За время занятий на полигоне военнослужащие ЮВО научились бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.

В ходе альпинистской подготовки разведчики освоили навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.

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