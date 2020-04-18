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18.04.2020 (13:19)

Для российских военнослужащих в Абхазии на православную Пасху испекли более 3 тыс. куличей

Пекари российской военной базы в Абхазии испекли более 3 тыс. куличей для православных военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой. Попробуют приготовленные куличи военнослужащие завтра в день светлого праздника во время завтрака.

Также повара украсили более 5 тыс. пасхальных яиц. Впервые в росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейских отрядов военной базы в Абхазии, которые также подготовили праздничные открытки и рисунки.

Пасхальные изделия после чина освящения будут преданы военнослужащим в подразделения военной базы ЮВО, в том числе в места проведения полевых занятий на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Религия
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