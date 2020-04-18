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18.04.2020 (13:04)

В Армении военнослужащие ЮВО выпекли более 2 тыс. куличей к Православной Пасхе

В преддверии празднования Пасхи военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, выпекли более 2 тыс. куличей и украсили около 4 тыс. куриных яиц.

В течение двух суток пасхальные куличи выпекались по различным рецептам из натуральных ингредиентов – муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. Росписью и оформлением пасхальных куличей и яиц занимались воспитанники Патриаршего Подворья Гюмрийского военного гарнизона.

Во время праздничного молебна в храме святой мученицы царицы Александры всю приготовленную выпечку освятит помощник командира соединения ЮВО по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий (Эмке).

Пасхальные изделия после чина освящения будут преданы военнослужащим в подразделения военной базы, в том числе в места проведения полевых занятий на полигонах Камхуд и Алагяз и авиационную военную базу Эребуни в г. Ереван.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная база , Армения
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