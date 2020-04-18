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18.04.2020 (12:40)

В Абхазии среди военнослужащих ЮВО стартовала спартакиада на лучшее спортивное подразделение

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии стартовала спартакиада на лучшее спортивное подразделение соединения.

В программу мероприятий включены более 10 спортивных дисциплин: турниры по игровым и военно-прикладным видам спорта, соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната.

Также военнослужащие ЮВО совершат марш-броскок на 5 км с оружием и последующим выполнением упражнений по метанию гранат и подтягиванию на перекладине.

Судейскую коллегию представляют инструкторы по физической подготовке военной базы, а также наиболее подготовленные военнослужащие из состава спортивного актива подразделений-участников.

Воинским коллективам, занявшим призовые места, будут вручены кубки, ценные подарки и грамоты от командования соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Военная база
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