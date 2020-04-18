18.04.2020 (12:15)
Более 500 пасхальных куличей испекут военные повара в Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии
В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) начались приготовления к празднованию православного праздника Пасхи. Праздничные литургии пройдут в режиме онлайн.
Более 20 помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также порядка 50 священнослужителей в местах дислокации воинских частей КФл освятят праздничные куличи и православных военнослужащих.
В обеденное меню военнослужащих также внесены изменения: на столах появятся пасхальные яйца и куличи. В Астраханском гарнизоне военные повара испекут в честь праздника более 500 куличей.
В настоящее время на территории военных гарнизонов и отдельных воинских частей КФл находится более 1000 различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделами по работе с верующими военнослужащими и находятся под попечением войсковых священнослужителей.