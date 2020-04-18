18.04.2020 (12:05)

Более 160 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы ЮВО в Ростовской области

Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Багаевском районе Ростовской области извлекли из земли и уничтожили на военном полигоне Кадамовский более 160 взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.

«Военнослужащие групп разминирования ЮВО извлекли более 160 боеприпасов различного калибра времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружены на глубине от 60 см до 1 метра», – рассказал начальник инженерной службы соединения ЮВО подполковник Сергей Чернышов.

Заявка на разминирование поступила от военного комиссариата Багаевского и Веселовского районов. Артиллерийские мины и снаряды были обнаружены в поле местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.

Прибывшая на место инженерно-саперная группа ЮВО обследовала местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол». Военные саперы идентифицировали и извлекли боеприпасы, среди которых оказались немецкие и советские артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны калибра 120, 82, 76 и 45 миллиметров, а также боеприпасы к крупнокалиберному пулемёту ДШК и ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1.

«За последние два года эта самая большая находка в Ростовской области», – уточнил подполковник Сергей Чернышов.

«Предположительно, на месте обнаружения боеприпасов находилась огневая позиция советских артиллеристов, которую они заняли в воронке, образованной от 150 мм артиллерийского снаряда противника. На это указывают осколки от разорвавшего снаряда, обнаруженные при проведение работы саперами», – пояснил военный инженер.

С начала 2019 года саперами ЮВО выполнено около 150 заявок на разминирование местности, поступивших от районных военных комиссариатов Ростовской области и Краснодарского края.

За 2 года выполнены работы по сплошной очистке местности от ВОП в 17 районах и населенных пунктах Ростовской области: Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Волгодонск, Аксай, Батайск, а также Краснодарского края: Ейск, Должанская, Ленинградская, Кущевская и др.

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