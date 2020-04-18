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18.04.2020 (11:49)

Учебно-тренажерная база Военно-Морского Политехнического Института ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет сервисное обслуживания при помощи специалистов Кронштадтского морского завода

Учебно-тренажерное оборудование Военно-Морского Политехнического Института Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, задействованное в подготовке будущих флотских инженеров,  пройдет сервисное обслуживание при помощи «Кронштадтского Морского завода», входящего в АО «Объединенная судостроительная корпорация». Работы осуществляются в рамках госконтракта и проводятся в соответствии с ГОСТами и требованиями Военной приемки, предъявляемыми к военной технике, на двух площадках: в г. Пушкин и в Санкт-Петербурге.

Заводские специалисты 1-го, 2-го, 4-го, 10-го и 20-го цехов Кронштадтского Морского завода занялись ремонтом и сервисным обслуживанием действующих двигателей, макетов и стендов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская Академия».

В течение 2-х лет будут отремонтировано, восстановлено и обновлено  учебно-методическое и тренажерное оборудование аудиторий и кабинетов института,  оснащенных для практической подготовки будущих специалистов-инженеров морского флота. В дальнейшем работники завода будут обеспечивать их исправность и рабочее состояние.

Всего будут отремонтированы 7 единиц действующих дизельных двигателей, 4 макета  двигателей  различных марок и конфигураций, а также   система автоматического дистанционного управления,  газотурбокомпрессор  ГТК-Д2К, газотурбинная установка ГТУ-6А, учебно-тренажерный комплекс подводной лодки проекта 615.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военная академия , Военное образование
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