18.04.2020 (11:49)

Учебно-тренажерная база Военно-Морского Политехнического Института ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет сервисное обслуживания при помощи специалистов Кронштадтского морского завода

Учебно-тренажерное оборудование Военно-Морского Политехнического Института Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, задействованное в подготовке будущих флотских инженеров, пройдет сервисное обслуживание при помощи «Кронштадтского Морского завода», входящего в АО «Объединенная судостроительная корпорация». Работы осуществляются в рамках госконтракта и проводятся в соответствии с ГОСТами и требованиями Военной приемки, предъявляемыми к военной технике, на двух площадках: в г. Пушкин и в Санкт-Петербурге.

Заводские специалисты 1-го, 2-го, 4-го, 10-го и 20-го цехов Кронштадтского Морского завода занялись ремонтом и сервисным обслуживанием действующих двигателей, макетов и стендов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская Академия».

В течение 2-х лет будут отремонтировано, восстановлено и обновлено учебно-методическое и тренажерное оборудование аудиторий и кабинетов института, оснащенных для практической подготовки будущих специалистов-инженеров морского флота. В дальнейшем работники завода будут обеспечивать их исправность и рабочее состояние.

Всего будут отремонтированы 7 единиц действующих дизельных двигателей, 4 макета двигателей различных марок и конфигураций, а также система автоматического дистанционного управления, газотурбокомпрессор ГТК-Д2К, газотурбинная установка ГТУ-6А, учебно-тренажерный комплекс подводной лодки проекта 615.

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