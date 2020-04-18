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18.04.2020 (11:43)

Военнослужащие ЦВО провели тренировку по ликвидации пожаров на полигоне под Оренбургом

Военнослужащие 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Оренбургской области, провели тренировку по ликвидации пожаров на территории Тоцкого полигона.

В ходе тренировки расчеты беспилотников «Орлан-10» выявляли очаги пожаров, а нештатные пожарные команды выдвигались на места и устраняли очаги возгорания, используя пожарные машины КамАЗ-43118 АЦ 6-40. Также были отработаны вопросы первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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