18.04.2020 (11:43)
Военнослужащие ЦВО провели тренировку по ликвидации пожаров на полигоне под Оренбургом
Военнослужащие 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Оренбургской области, провели тренировку по ликвидации пожаров на территории Тоцкого полигона.
В ходе тренировки расчеты беспилотников «Орлан-10» выявляли очаги пожаров, а нештатные пожарные команды выдвигались на места и устраняли очаги возгорания, используя пожарные машины КамАЗ-43118 АЦ 6-40. Также были отработаны вопросы первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.
В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц специальной военной техники.
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