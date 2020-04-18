18.04.2020 (11:31)

Более 100 тыс. куличей испекли повара ЗВО для верующих военнослужащих

Военные повара соединений и воинских частей Западного военного округа испекли более 100 тысяч куличей и в православном стиле оформили несколько десятков тысяч яиц, которые украсят столы солдат и офицеров.

Пасхальные куличи выпекались в течение суток по 20-ти различным рецептам исключительно из натуральных продуктов – муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. В соответствии с традициями всю приготовленную выпечку, яйца и иконы освятят настоятели войсковых храмов – помощники командиров по работе с верующими военнослужащими.

В этом году пасхальные богослужения пройдут в дистанционном формате. Верующие военнослужащие смогут наблюдать праздничную церковную службу по телевидению.

Пасхальные куличи испекли военные повара на кораблях и в частях Балтийского флота, в подразделениях общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице