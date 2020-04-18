18.04.2020 (10:35)

Лётчики морской авиации БФ провели тренировку по посадке на условно заражённый аэродром

В Калининградской области лётчики морской авиации Балтийского флота совместно со специалистами медицинской службы и военнослужащими подразделения РХБ защиты отработали посадку самолётов Ан-26 на условно заражённый аэродром.

В ходе учения, проведённого на аэродроме Чкаловск, экипажи самолетов выполнили нормативы пилотирования на различных высотах, взлет и заход на посадку в простых и сложных метеоусловиях.

Заключительным этапом стала посадка на условно зараженный аэродром, руление самолетов в условиях искусственного задымления. На земле экипажи встречал технический персонал, военные медики и химики. Летчики получали средства индивидуальной защиты и эвакуировались санитарным транспортом, а самолеты отправляли на специальную обработку обеззараживающим составом. Для создания тактического фона учения применялись специальные дымы.

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