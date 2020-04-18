18.04.2020 (09:43)

Центр боевого применения и переучивания летного состава в Ейске подготовил группу младших специалистов для морской авиации ВМФ России

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Ейске завершает обучение очередной группы младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов.

В настоящее время около 100 военнослужащих сдают выпускные экзамены, по результатам которых экзаменационная комиссия оценит уровень полученных знаний курсантов.

В ходе 6-месячного обучения военнослужащие готовились по четырем военно-учетным специальностям, включая специализации по наземным средствам обслуживания авиационной техники и средствам поиска и поражения подводных лодок противника.

После выпуска специалисты будут направлены в части морской авиации Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов России для дальнейшего прохождения военной службы.

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