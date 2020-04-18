18.04.2020 (10:07)

В ЦДРА прошел день концертных программ в онлайн-режиме

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе порадовали концертными программами в онлайн-режиме. Дуэт солистов Дарья Котова и Иван Орлов представил концерт «Слияние голосов». Исполнительским мастерством в прямом эфире также блеснул струнный квартет «Авангард».

Первая программа прошла очень динамично, и ее задорно начал Иван Орлов. В его исполнении прозвучал известный мобилизующий патриотический шлягер Олега Газманова «Вперед, Россия!». Влюбленным и всем, кто кому дорого прекрасное чувство любви, певец подарил трогательную композицию Леонида Агутина «Как же мне плохо без тебя». А милым дамам Иван Орлов посвятил песню из репертуара Алексея Чумакова «Все будет, как ты хочешь».

Включившаяся в концертную программу Дарья Котова призналась, что накануне провела опрос среди подписчиков аккаунта, чтобы узнать об их песенных предпочтениях, и, согласно заявке, страстно исполнила популярную композицию Виктора Цоя «Кукушка». Не менее пронзительно в ее исполнении прозвучал песни «Меланхолия» (слова и музыка Геннадия Дудина), «Люболь» (слова и музыка Константина Меладзе).

Более 20 минут солисты радовали выступлением в дуэте. «Слияние голосов» в прямом эфире началось с композиции «Мегаполисы» (Константина Меладзе и Альбины Джанабаевой).

Все желающие также могли увидеть концерт струнного квартета ЦДРА «Авангард|». Перед ними выступили солистки творческого коллектива Анна Манакова и Екатерина Смирнова, которые исполнили классические и современные композиции. Кроме того, в сопровождении струнного дуэта юный чтец Гриша очаровывал зрительскую аудиторию стихами классиков отечественной поэзии Афанасия Фета и Самуила Маршака.

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