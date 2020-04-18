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18.04.2020 (09:23)

Морские тральщики Черноморского флота выполнили противоминные действия в рамках учения

На Черноморском флоте продолжается  плановое зачётное тактическое учение (ЗТУ) соединения кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ).

В ходе учения экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки.

Затем в рамках отработки противоминных действий морские тральщики «Иван Голубец» и «Железняков» успешно осуществили разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В завершении учения по ведению противоминных действий экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.

Ранее в ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу.

Зачётное тактическое учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Надводные силы , Южный военный округ , Корабли
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