18.04.2020 (08:47)

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа начали дезинфекцию авиационного завода имени Ю.А. Гагарина

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа закончили дезинфекцию Амурского судостроительного завода и приступили к дезинфекционным мероприятиям производственных цехов и административных помещений авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, также расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре.

Напомним, что решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты провёл дезинфекцию Амурского судостроительного завода 17 апреля, а сегодня приступил к выполнению дезинфекционных мероприятий производственных помещений на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина.

К дезинфекции привлечено 20 человек личного состава, 6 единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и 6 автономных приборов комплекта ДКВ-1.

Справочно:

Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина — авиастроительное предприятие в городе Комсомольске-на-Амуре, производитель самолётов марки «Су». В настоящее время участвует в разработке и производстве многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100. Также, проводит ремонт и модернизацию самолётов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице