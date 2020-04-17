17.04.2020 (18:31)

В Севастополе военные строители приступили к монтажу перекрытий второго этажа многофункционального медицинского центра

В Севастополе на территории 1472-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны России продолжается строительство двухэтажного многофункционального медицинского центра на 60 мест общей площадью 3,2 тыс. квадратных метров.

На данный момент полностью завершены работы по монтажу колонн металлического каркаса, бетонированию подпорных стен и установке плит под укладку коммуникаций по периметру здания. Продолжается монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа, прокладка сети канализации и отопления медцентра, монтаж и обшивка гипсокартоном металлического каркаса перегородок внутренних помещений, установка сэндвич-панелей по ходу выведения стен.

Накануне в Севастополь доставили самое современное медицинское оборудование, которым будет оснащен строящийся медицинский центр.

Возведение медцентра осуществляется в рамках развития инфраструктуры военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота.

Работы начались 23 марта 2020 года, к ним привлечены специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации с участием инженерных подразделений Черноморского флота. На строительной площадке задействованы около 500 человек и порядка 30 единиц техники, работы выполняются в две смены.

Завершение всех работ и передача многофункционального медицинского центра в эксплуатацию запланировано на 15 мая 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице