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18.04.2020 (08:16)

Связисты ВВО провели масштабную радиотренировку в Забайкальском крае

Масштабная радиотренировка проведена с военными связистами общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

В ходе практической части специалисты связи организовали устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов между пунктами управления и другими абонентами. 

При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

Стоит отметить, что радиотренировка проводилась в сложных климатических условиях, в частности, сильном ветре, что значительно затруднило работу специалистам по развертыванию мачтовых антенн.

В мероприятиях были задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт» и другие комплексы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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