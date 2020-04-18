18.04.2020 (08:16)
Связисты ВВО провели масштабную радиотренировку в Забайкальском крае
Масштабная радиотренировка проведена с военными связистами общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.
В ходе практической части специалисты связи организовали устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
Стоит отметить, что радиотренировка проводилась в сложных климатических условиях, в частности, сильном ветре, что значительно затруднило работу специалистам по развертыванию мачтовых антенн.
В мероприятиях были задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт» и другие комплексы.