18.04.2020 (08:13)
В Бурятии проведена тренировка подразделений антитеррора соединений ВВО
Подразделения антитеррора всех соединений ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, провели показные тактико-специальные учения по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.
При получении сигнала о нападении на объект воинской части, под руководством командиров соединений, военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных банд формирований и угрозе совершения ими террористических актов на территории воинской части, а также захвата заложников.
Всего в тренировке было около 30 единиц военной техники. Каждому подразделению приходилось отрабатывать по две различных ситуации отражения нападений.
Новости по теме:
В армейском корпусе ВВО дислоцирующегося на острове Сахалин продолжается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
Дезинфекцию Амурского судостроительного завода начали специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа
Метки: