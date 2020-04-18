18.04.2020 (08:13)

В Бурятии проведена тренировка подразделений антитеррора соединений ВВО

Подразделения антитеррора всех соединений ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, провели показные тактико-специальные учения по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части, под руководством командиров соединений, военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных банд формирований и угрозе совершения ими террористических актов на территории воинской части, а также захвата заложников.

Всего в тренировке было около 30 единиц военной техники. Каждому подразделению приходилось отрабатывать по две различных ситуации отражения нападений.

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