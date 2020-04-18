18.04.2020 (08:10)

Православные верующие военнослужащие ВВО готовятся к празднованию Пасхи в Республике Бурятия

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, начались приготовления к празднованию православного праздника Пасхи.

Праздничные литургии в честь светлого Христова Воскресения пройдут без участия личного состава с привлечением штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими в православных храмах, расположенных на территории военных гарнизонов ВВО.

В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих внесены изменения. На столах появятся освященные пасхальные яйца и куличи.

Особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах округа. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты для выпечки куличей.

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