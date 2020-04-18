18.04.2020 (08:06)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошла тренировка по связи

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии Военно-воздушных и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка стационарных и полевых узлов связи.

Основной задачей тренировки стала организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио и радиорелейным каналам связи.

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали комплекс нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи на всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиостанции Р-140, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, телефонные коммутаторы П-206П «Протей». Расчёты подвижных полевых узлов показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Руководство тренировкой осуществлял заместитель начальника штаба – начальник связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

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