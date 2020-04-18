18.04.2020 (07:30)

Медики Западного военного округа приступили к работе в новом многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде

Медики Западного военного округа приступили к работе в новом многофункциональном медицинском центре на 60 койко-мест, накануне введенном в строй в Нижнем Новгороде.

Отобранные в состав персонала нового многофункционального медицинского центра сотрудники прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Врачи совместно с представителями предприятий-изготовителей осуществили прием, установку и пуско-наладочные работы медоборудования, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, рентген-аппараты, аппараты для проведения гемодиализа и экстракорпоральной мембранной оксигенации и др.

В составе центра предусмотрено 10 реанимационных палат. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и подмосковном Одинцове.

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