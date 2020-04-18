18.04.2020 (07:04)

В армейском корпусе ВВО дислоцирующегося на острове Сахалин продолжается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на острове Сахалин продолжается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Обслуживание техники проводится в парковых зонах, где развернуты специализированные посты по обслуживанию аккумуляторных батарей, проверке работоспособности агрегатов, различные регулировки, замена масел, смазок и охлаждающих жидкостей. На каждой военно-транспортной единице проводится около 50 регламентных операций.

Работы по переводу вооружения и военной техники к летним условиям эксплуатации, а также обеспеченность горюче-смазочными жидкостями контролируется специальной комиссией.

На летний режим эксплуатации предстоит перевести несколько тысяч единиц вооружения и военной техники армейского корпуса.

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