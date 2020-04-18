18.04.2020 (06:41)

Малые противолодочные корабли ТОФ в Тихом океане атаковали бомбами и торпедами подводную лодку условного противника

В акватории Тихого океана продолжается двухстороннее зачетное тактическое учение соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе учения две тактических группы в составе пяти малых противолодочных кораблей, обеспечивая противолодочную оборону сил на переходе морем, при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок Подводных сил ТОФ.

Во взаимодействии с корабельными поисково-ударными группами действовали противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38.

После обнаружения субмарины по выданным координатам противолодочные корабли нанесли удар реактивными глубинными бомбами и применили практическое торпедное оружие.

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