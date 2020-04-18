18.04.2020 (06:36)

Малый ракетный корабль «Иней» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки корабли Войск и сил на Северо-востоке России продолжают отработку элементов курсовой задачи К-2.

В соответствии с планом боевой подготовки малый ракетный корабль (МРК) «Иней» соединения охраны водного района провел в акватории Авачинского залива серию учений с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб.

МРК огнем артиллерийской установки АК-176 поразил буксируемый корабельный щит, который имитировал надводный корабль условного противника. Также артиллерией были обстреляны парашютные сбрасываемые мишени и уничтожен макет морской плавающей мины.

Для поражения воздушной цели в ходе учения по организации противовоздушной обороны были выполнены пуски зенитных ракет комплекса самообороны «Оса-М».

Экипаж ракетного корабля отработал организацию нанесения удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков. В ходе решения задач корабль получал целеуказание для применения оружия как от собственных средств наблюдения, так и от внешних источников информации.

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