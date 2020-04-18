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18.04.2020 (05:30)

Для военнослужащих Восточного военного округа испекут более 100 тыс. куличей

В преддверии празднования Светлой Пасхи пекари сторонних организаций, обслуживающих воинские части испекут более 100 тыс. куличей для военнослужащих Восточного военного округа.

Пасхальные куличи будут изготовлены в традиционных формах исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога и молока. Также повара покрасят пасхальные яйца. Всю приготовленную выпечку освятят помощники командиров по работе с верующими военнослужащими прямо в солдатских столовых. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий в день светлого праздника во время завтрака или обеда.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники
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