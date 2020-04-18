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18.04.2020 (05:00)

В Италии подвели промежуточные итоги работы российских военных специалистов, прибывших для борьбы с коронавирусом

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, оказывающих помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подводя промежуточные итоги работы врачебно-сестринских бригад на территории полевого госпиталя в Бергамо, сообщил, что «с начала работ принято на лечение 54 пациента, из них – 39 продолжают находиться на лечении, 15 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя».

«Особое внимание уделяется сохранению здоровья наших военнослужащих при выполнении ими задач. Для проведения тестов на выявление возможного заражения коронавирусной инфекцией задействована лаборатория многофункционального мобильного комплекса», – рассказал генерал-майор Сергей Кикоть.

Накануне российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия).

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 60 населенных пунктах итальянской Ломбардии. Обработано 66 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 77 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Международная деятельность , Медицина
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