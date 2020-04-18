18.04.2020 (05:00)

В Италии подвели промежуточные итоги работы российских военных специалистов, прибывших для борьбы с коронавирусом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дезинфекционная обработка института им. Беато Луиджи Марии Палаццолло

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, оказывающих помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подводя промежуточные итоги работы врачебно-сестринских бригад на территории полевого госпиталя в Бергамо, сообщил, что «с начала работ принято на лечение 54 пациента, из них – 39 продолжают находиться на лечении, 15 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя».

«Особое внимание уделяется сохранению здоровья наших военнослужащих при выполнении ими задач. Для проведения тестов на выявление возможного заражения коронавирусной инфекцией задействована лаборатория многофункционального мобильного комплекса», – рассказал генерал-майор Сергей Кикоть.

Накануне российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия).

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 60 населенных пунктах итальянской Ломбардии. Обработано 66 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 77 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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