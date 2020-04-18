18.04.2020 (06:00)

Российские и сербские специалисты РХБ защиты провели боевое слаживание



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские и сербские специалисты РХБ защиты провели боевое слаживание

Российские и сербские специалисты РХБ защиты провели боевое слаживание подразделений для проведения совместных дезинфекционных мероприятий.

Российские военнослужащие ознакомились со специальной техникой, экипировкой и средствами индивидуальной защиты сербских коллег и продемонстрировали сербским военнослужащим возможности отечественных мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Военные химики обеих стран быстро нашли «общий язык», оказалось, что техника имеет сравнимые тактико-технические характеристики, а способы и приемы специальной обработки схожи по технологии проведения. Уже завтра сводные расчеты специалистов РХБ защиты обеих стран приступят к проведению дезинфекции медицинских объектов в сербских городах Белград и Ниш.

«Для меня лично, и для моих подчинённых, это большая честь - выполнять совместно задачи со специалистами из Российской Федерации. С одной стороны, это очень большая ответственность, а с другой, это удовольствие работать бок о бок с русскими братьями», - подчеркнул командир подразделения РХБ защиты Республики Сербия капитан Александр Лукич.

Также в Сербии продолжают работу российские военные медики. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 46 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Лесковац и Чуприя. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях Сербских городов Бор, Пожаревац, Княжевац и Блаце.

Специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции, за сутки обработано 14 объектов, в том числе в военно-медицинских центрах «Славия» и «Нови Белград» в Белграде, городских поликлиниках и полицейском управлении в городах Панчево и Нише.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в 9 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево), в т.ч. обработано: более 100 зданий и сооружений, общей площадью более 640 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 31, общей площадью около 300 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 377 пациентов, инфицированных Covid-19.

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