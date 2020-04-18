18.04.2020 (05:01)

Дезинфекцию Амурского судостроительного завода начали специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа

Специалисты сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа начали дезинфекцию производственных цехов и административных помещений Амурского судостроительного завода расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре.

Для выполнения дезинфекционных мероприятий привлечено 20 человек личного состава, 6 единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и 6 автономных приборов комплекта для дезинфекции ДКВ-1.

Справочно: «Амурский судостроительный завод» был основан в 1936 году с целью укрепления обороноспособности страны, является одним из старейших предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России.

Предприятие создано и развивалось как основная судостроительная база Дальнего Востока по строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для ВМФ, а также судов различного класса и назначения.

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