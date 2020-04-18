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18.04.2020 (01:00)

Радиолокационная станция «Контейнер» сопровождает около 10 тысяч воздушных целей ежедневно

Заступившая на боевое дежурство 1 декабря 2019 года и включенная в состав Воздушно-космических сил первая в стране загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер» ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение около 10000 воздушных объектов, в том числе самолетов боевой и разведывательной авиации различных стран.

Возможности данной станции позволяют обнаруживать воздушные объекты различного класса, в том числе самолеты, выполненные по технологии «Стелс», вертолеты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а так же гиперзвуковые летательные аппараты на рубежах до 2000 км от Государственной границы Российской Федерации над территорией стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей.

В дальнейшем планируется создание еще нескольких подобных РЛС загоризонтного обнаружения для контроля воздушной и надводной обстановок на различных направлениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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