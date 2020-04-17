Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2020 (23:25)

Вождение в экстремальных условиях выполнили военнослужащие соединения специального назначения в Новосибирской области

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отработали экстремальное вождение на бронированной колёсной технике.

В ходе мероприятий военнослужащие совершили марш, протяженностью более 15 км в условиях лесостепной местности. На маршруте водители-механики бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» преодолели естественные и искусственные препятствия, такие как водная преграда, колейный мост, крутые подъемы и спуски, а также искусственный брод. Кроме этого, военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. Вождение проводилось на максимальной скорости с учетом времени прохождения маршрута, в светлое и темное время суток. Для создания условий реального боя, на различных участках маршрута, были организованы «импровизированные» засады, где применялись средства имитации.

Выполнение зачетного упражнения проводилось в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО приступили к реставрации легендарного танка Т-34 в Кызыле
С российскими миротворцами проведено контрольное учение под Самарой по итогам полугода обучения
Расчеты С-400 соединения ПВО в Новосибирске предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника
Каждый военнослужащий по призыву в ЦВО получит пасхальный кулич к праздничному столу

Метки:
Спецназ , Центральный военный округ , Автомобили
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false