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17.04.2020 (23:21)

Военнослужащие ЦВО приступили к реставрации легендарного танка Т-34 в Кызыле

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приступили к реставрации легендарного танка Т-34, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в Кызыле.

Боевая машина была снята с постамента и отправлена на реставрацию в мотострелковое соединение. Военнослужащие уже провели необходимые сварочные работы, танк очистили от загрязнений и приступили к его покраске. Реставрационные работы ведутся и на самом постаменте. Его также приводят в порядок. На монументе будет установлена мемориальная доска с именами тувинских танкистов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Реставрационные работы продлятся ещё неделю. После 20 апреля символ Победы будет вновь установлен на постамент.

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Он оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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