17.04.2020 (21:12)

Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили специальную обработку на Астраханском судоремонтном заводе «Звездочка»

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальную обработку 26 зданий оборонного предприятия «Астраханский судоремонтный завод АО «ЦС «Звездочка».

Общая площадь обработанных поверхностей, включая фасады зданий и прилегающие к ним дороги и территории, составила 238 тыс. кв. м.

20 военнослужащих с применением 10 авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку объектов специальным раствором ДТС-ГК.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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