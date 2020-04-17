17.04.2020 (23:05)

Подразделения РХБ защиты ЮВО за сутки выполнили специальную обработку на пяти оборонных предприятиях Ростовской области

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в течение суток провели специальную обработку пяти предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области.

Специалисты выполнили дезинфекцию внутренних помещений, фасадов зданий и прилегающих к ним дорожных покрытий общей площадью более 50 тыс. кв. м. В числе предприятий, где была проведена дезинфекция, — АО ВНИИ «Градиент» в Ростове-на-Дону и ФКП «Комбинат Каменский» в Каменске-Шахтинском.

17 апреля в мероприятиях дезинфекции в Ростовской области было задействовано 40 военнослужащих подразделений РХБ защиты ЮВО и 14 единиц специальной техники, в том числе 12 авторазливочных станций АРС-14КМ.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице