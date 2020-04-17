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17.04.2020 (22:24)

Войска противовоздушной обороны в 2020 году проведут 13 учений с боевой стрельбой

В 2020 году в целях повышения уровня индивидуальной подготовки и слаженности подразделений и воинских частей войск противовоздушной обороны (ПВО) спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основным из них станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».

Кроме этого, важнейшим этапом подготовки войск ПВО станет проведение 13 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

К настоящему времени на полигонах Воздушно-космических сил уже проведено четыре учения. По их результатам все соединения и воинские части оценены положительно, боевые расчеты показали твердые навыки в подготовке техники и ведении противовоздушного боя.

«Основная направленность учений — совершенствование способов и приемов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоскоростных и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов», — заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , ВКС , Учения
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