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17.04.2020 (22:05)

В интересах инженерных войск ведется разработка новых компонентов экипировки

Военно-научным комитетом инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации организована  совместная работа с предприятиями промышленности по разработке в инициативном порядке новых компонентов инженерной экипировки – пассивного экзоскелета и рюкзака сапера-штурмовика.

В результате выполнения запланированных мероприятий по развитию средств инженерного вооружения ожидается повышение возможностей подразделений инженерных войск при выполнении задач инженерного обеспечения и их поддержание на требуемом уровне.

Техническое переоснащение соединений и воинских частей перспективными и современными образцами по сравнению с существующими позволит повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения в среднем до 30%.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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