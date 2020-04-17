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17.04.2020 (21:41)

С российскими миротворцами проведено контрольное учение под Самарой по итогам полугода обучения

На Рощинском полигоне в Самарской области с единственной в Сухопутных войсках Российской Федерации мотострелковой миротворческой бригадой проведено учение по итогам полугода обучения.

Военнослужащие отработали сопровождение гуманитарных колонн в условных районах нахождения противоборствующих сторон с последующим отражением на них атак диверсионных групп. На оценку подразделения демонстрировали навыки по инженерной разведке дорог и придорожных участков, а также отражению атак «противника» на колонны с гумпомощью.

Кроме того, миротворцы продемонстрировали умения при действиях на контрольно-пропускных пунктах и отражению на них внезапных атак. Военнослужащие показали высокую выучку и мастерство при выполнении поставленных задач.

Справочно:

Единственная в Сухопутных войсках Российской Федерации мотострелковая миротворческая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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