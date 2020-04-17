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17.04.2020 (21:26)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО ежедневно обрабатывают свыше 10 тыс. кв. м и порядка 1,5 тыс. единиц специальной техники

В рамках профилактических мероприятий по нераспространению вирусных инфекций в Подмосковье военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного (ЗВО) округа ежедневно проводят обработку свыше 10 тыс. кв. м. и порядка 1,5 тыс. единиц находящейся в эксплуатации специальной военной техники.

Подразделения РХБ защиты проводят полную дезинфекцию специальной военной техники, а также мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и многофункциональных авторазливочных станций АРС- 14 и АРС-14КМ.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей организованы пункты барьерного контроля. Здесь при прибытии на службу у военнослужащих военные медики измеряют температуру тела и уточняют их состояние здоровья.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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