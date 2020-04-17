17.04.2020 (21:00)

В Подмосковье сформирована оперативная группа по специальной обработке муниципальных образовательных учреждений

В Московской области на базе Кантемировской танковой дивизии и Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа сформирована оперативная группа по специальной обработке муниципальных образовательных учреждений.

Оперативная группа состоит из 24 многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ. Военнослужащие в общевойсковых защитных комплектах ежедневно проводят дезинфекцию военных и гражданских образовательных учреждений среднего и высшего образования, научно-исследовательских центров с помощью специальных химических растворов.

Всего оперативной группой будет обработано порядка 300 помещений общей площадью около 30 тыс. квадратных метров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице