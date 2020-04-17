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17.04.2020 (21:01)

Командующий танковой армией ЗВО подвёл итоги контрольной проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель подвёл итоги контрольной проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения.

В течение нескольких недель в ходе контрольных занятий оценивался уровень военнослужащих объединением по основным предметам подготовки. Были оценены уровень боевой выучки, физической подготовки военнослужащих, слаженность подразделений, деятельность органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению. Проверено также состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, всестороннего обеспечения войск.

«По результатам проверки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, увеличилось более чем в 1,5 раза», — сообщил командующий танковой армией ЗВО.

Генерал-лейтенант Сергей Кисель отметил, что в танковых подразделениях на 7% увеличился средний балл за выполнение упражнений контрольных стрельб штатным снарядом и на 5% — средний навод механиков-водителей танков.

К мероприятиям контрольной проверки было привлечено порядка 40 соединения и воинской части дислоцируемых в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. проведено порядка 400 батальонно-тактических, ротно-тактических и тактико-специальных учений, более 1,5 тыс. контрольных занятий, половина из которых прошли в ночное время.

В ходе контрольной проверки мотострелковые, танковые, артиллерийские, подразделения выполнили специальные задачи и провели боевые стрельбы с применением штатного вооружения на территории пяти регионов России.

К контрольной проверке привлекались экипажи и расчёты боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, БТР-80, танков Т-90, Т-90М, Т-80, Т-72Б-3, самоходных гаубиц «Мста-С», РСЗО «Град» и «Торнадо», ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Тор-М2У» и др.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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