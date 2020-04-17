17.04.2020 (21:05)
В соединение РВСН в Тверской области поступит машина дистанционного разминирования «Листва»
В Бологовское соединение Ракетных войск стратегического назначения, расположенное в Тверской области поступит новый комплекс дистанционного разминирования «Листва».
Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами
и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Машина доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковским ракетными соединениями, оснащёнными ПГРК «Ярс».
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