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17.04.2020 (20:31)

В РВСН продолжают поступать колесные дорожные машины для инженерного оборудования полевых позиций

В 2020 году продолжилось оснащение инженерных подразделений РВСН специальной техникой. В этом году  спланировано поступление 12 колесных дорожных машин в ракетные соединения, расположенные от Тверской до Иркутской областей.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , ОПК
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