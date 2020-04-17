17.04.2020 (19:00)

Министр обороны России доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ о строительстве 16 военных медицинских центров в регионах страны

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Путину о строительстве военным ведомством 16 медицинских центров в субъектах Российской Федерации для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

«В соответствии с Вашими поручениями Министерство обороны в сжатые сроки ведёт масштабное строительство 16 многофункциональных медицинских центров в 15 субъектах Российской Федерации — от Камчатки до Калининграда», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что центры создаются на базе военных госпиталей Министерства обороны и позволят дополнительно ввести 1,6 тыс. мест для лечения пациентов с инфекционной патологией.

По словам главы военного ведомства, применение современных технологий значительно сокращает сроки строительства и обеспечивает максимальное качество и эксплуатационные характеристики центров.

Площадь объектов — почти 115 тыс. кв. м (от 5 тыс. до 12 тыс. кв. м в зависимости от этажности и ёмкости центра).

29 сутки работы ведутся круглосуточно во всех военных округах — Западном, Южном, Центральном и Восточном. На площадках задействовано почти 11 тыс. человек и более 540 единиц техники.

«Работы будут выполнены в два этапа. До 30 апреля завершим строительство восьми центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске. До 15 мая построим оставшиеся восемь», — заявил Министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что все центры укомплектовываются новейшим медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких, томографами, средствами реанимации.

Кроме того, предусмотрены комплексы телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в режиме реального времени.

Штат медперсонала составит 2224 человека, все специалисты прошли спецподготовку в Военно-медицинской академии Министерства обороны по диагностике лечению новой коронавирусной инфекции.

Для центров сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственых препаратов.

«Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров. В Вооружённых Силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации. У нас сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы», — сообщил глава военного ведомства.

Кроме того, подготовлены семь мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения по 100 коек. 450 мест развёрнуто на госпитальном судне «Иртыш» во Владивостоке. Дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования, и развёрнуты четыре полевые лаборатории, способные выявлять наличие коронавирусной инфекции.

«При необходимости сформируем шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест», — доложил Министр обороны.

Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, а к 15 мая военное ведомство будет готово предоставить для граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания.

«Способны нарастить возможности войск РХБ защиты для дезинфекции сооружений, техники и участков местности за счёт развёртывания дополнительной группировки. В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10 тыс. 120 человек личного состава. Вооруженные Силы готовы к выполнению задач», — заключил глава военного ведомства.

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