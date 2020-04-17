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17.04.2020 (19:32)

В Военной академии РХБЗ ежедневно проводятся тренировки расчетов авторазливочных станций АРС-14КМ

В Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенков в плановом порядке осуществляется подготовка сводных расчетов специальных машин войск РХБ защиты, планируемых для проведения дезинфекционных мероприятий на территории академии и в Костромской области.

С этой целью ежедневно проводятся тренировки расчетов авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1К. При этом отрабатываются вопросы, связанные с проведением дезинфекции местности, зданий и сооружений, а также внутренних помещений. Для проведения обработки применяются не только табельные средства, но и вещества и растворы, рекомендованные для проведения дезинфекционных мероприятий в  жилых помещениях.

На сегодняшний день в академии подготовлены 35 расчетов ДКВ-1К и 20 расчетов АРС-14КМ, способных выполнить поставленную задачу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19 , Военное образование , Войска РХБ защиты
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