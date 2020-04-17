17.04.2020 (19:24)

Расчеты С-400 соединения ПВО в Новосибирске предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, с помощью комплексов С-400 предотвратили атаку средств воздушного нападение условного противника на военные объекты региона.

По замыслу учения, в ходе проведения контроля воздушного пространства дежурной сменой радиолокационной станции были обнаружены средства авиационного нападения условного противника на дальности более 300 км.

Военнослужащие расчетов комплексов С-400 произвели сопровождение и захват средств воздушного нападения, а затем успешно поразили цели электронными пусками. Отработка учебно-боевой задачи проходила в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника. В ходе отработки задачи расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 действовали в единой системе управления, которое осуществлялось с пункта управления соединения ПВО.

В задачи пункта управления входит обнаружение на максимальной дальности средств поражения, захват целей и выдача целеуказаний. В практических действиях задействованы более 50 единиц военной техники.

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